Помер відомий американський актор Річард Чемберлен

Актор пішов із життя у віці 90 років

У суботу, 29 березня, помер американський актор Річард Чемберлен, відомий за роллю в екранізації роману Джеймса Клавелла «Сьоґун», «Граф Монте-Крісто» та «Ті, що співають у терні». Його не стало на 91-му році життя. Як інформує «Главком», про це виданню Variety повідомив публіцист Харлан Болл. Він пішов з життя на Гаваях. Причиною зупинки серця кінозірки стали ускладнення після перенесеного інсульту.

«Наш улюблений Річард тепер з ангелами. Він вільний і злітає до тих, кого ми любимо. Які ж ми щасливі, що знали таку дивовижну душу. Любов ніколи не вмирає. І наша любов перебуває під його крилами, піднімаючи його до наступної великої пригоди», – зазначив Болл.

Річард Чемберлен народився 31 березня 1934 року в Лос-Анджелесі. Свій акторський шлях розпочав зі знімань у картинах «Димок зі ствола» та «Альфред Гічкок представляє».

На початку 1960-х років Чемберлен отримав головну роль серіалі «Доктор Кілдер», яка принесла йому світову славу та його перший «Золотий глобус». В ті часи знаменитість паралельно займався музикою, зокрема, він випустив два альбоми Richard Chamberlain Sings та The Theme From Dr. Kildare.

Також він перевтілився у Джона Блекторна у серіалі «Сьоґун» 1980 року і зіграв у драмі «Ті, що співають у терні». Ці проєкти стали дуже успішними, через що актор був одним з найбільш високооплачуваних у 1990-х. За час своєї кар'єри Річард встиг знятися і в фільмах «Дорога на Захід», «Таємниця особи Борна» та «Валленберг: Історія героя».

Кадр із фільму «Ті, що співають у терні» фото з відкритих джерел

У 2003 році він опублікував автобіографічну книгу «Розбита любов», де вперше публічно зізнався, що в нього нетрадиційна орієнтація. З середини 1970-х артист перебував у стосунках з актором і продюсером Мартіном Раббеттом.

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