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    Билли Айлиш пришлось раздеться, чтобы продать собственные духи (фото)

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    Американская поп-звезда Билли Айлиш - Билли Айлиш пришлось раздеться, чтобы продать собственные духи (фото)
    Американская поп-звезда Билли Айлиш

    Артистка необычно объявила о начале продаж парфюма Eilish Fragrance

    Американская поп-звезда Билли Айлиш в своем Инстаграме опубликовала снимок в откровенном образе. Так звезда бъявила о начале продаж парфюма собственного бренда Eilish Fragrance.

    19-летняя знаменитость снялась в рекламе с распущенными волосами топлес на фоне черной стены. Образ поп-исполнительницы дополнил макияж в нюдовых оттенках, при этом она не надела украшения. На некоторых размещенных кадрах она распыляет духи на оголенный бюст.

    «Сегодня выходит Eilish! Не могу дождаться момента, когда мой парфюм окажется в ваших руках!» – подписала артистка пост, который набрал 3,6 миллиона лайков за шесть часов.

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    Билли Айлиш пришлось раздеться, чтобы продать собственные духи (фото)
    Билли Айлиш пришлось раздеться, чтобы продать собственные духи (фото)
    Билли Айлиш пришлось раздеться, чтобы продать собственные духи (фото)

    Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под фотографией. «Красотка!», «Наконец-то ты избавилась от мешковатой одежды», «Я в шоке от твоей красоты», «Ты божественна!», «Какая же ты прекрасная», «Сексуальная Билли!», «Не могу поверить, что ты осмелилась так сфотографироваться — лучшая», «Обожаю тебя», — писали поклонники.

    Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

    «Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Билли Айлиш пришлось раздеться, чтобы продать собственные духи (фото)