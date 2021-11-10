Билли Айлиш пришлось раздеться, чтобы продать собственные духи (фото)

Артистка необычно объявила о начале продаж парфюма Eilish Fragrance

Американская поп-звезда Билли Айлиш в своем Инстаграме опубликовала снимок в откровенном образе. Так звезда бъявила о начале продаж парфюма собственного бренда Eilish Fragrance.

19-летняя знаменитость снялась в рекламе с распущенными волосами топлес на фоне черной стены. Образ поп-исполнительницы дополнил макияж в нюдовых оттенках, при этом она не надела украшения. На некоторых размещенных кадрах она распыляет духи на оголенный бюст.

«Сегодня выходит Eilish! Не могу дождаться момента, когда мой парфюм окажется в ваших руках!» – подписала артистка пост, который набрал 3,6 миллиона лайков за шесть часов.

Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под фотографией. «Красотка!», «Наконец-то ты избавилась от мешковатой одежды», «Я в шоке от твоей красоты», «Ты божественна!», «Какая же ты прекрасная», «Сексуальная Билли!», «Не могу поверить, что ты осмелилась так сфотографироваться — лучшая», «Обожаю тебя», — писали поклонники.

Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

«Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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