Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами

Артист сопротивлялся решению сына

Украинский хореограф и главный судья шоу №Танцы со звездами№ Влад Яма рассказал о хобби своего 5-летнего сына Леона. Мальчик еще с 9 месяцев занимается плаванием. Впрочем, недавно Леон пошел на брейк-данс. Влад признается, что боялся отпускать мальчика заниматься уличными танцами, потому что хочет, чтобы он попробовал бальные, сообщает «ТСН»

«Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад.

Впрочем, хореограф изменил свое мнение. Он считает, что Леон должен воплощать свои желания. Кроме этого, мальчик в восторге от того, чем занимается.

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