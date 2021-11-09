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    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами

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    Влад Яма вместе с женой и сыном - Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами
    Влад Яма вместе с женой и сыном
    instagram.com/vladyama_official/

    Артист сопротивлялся решению сына

    Украинский хореограф и главный судья шоу №Танцы со звездами№ Влад Яма рассказал о хобби своего 5-летнего сына Леона. Мальчик еще с 9 месяцев занимается плаванием. Впрочем, недавно Леон пошел на брейк-данс. Влад признается, что боялся отпускать мальчика заниматься уличными танцами, потому что хочет, чтобы он попробовал бальные, сообщает «ТСН»

    «Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад.

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    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами
    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами
    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами
    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами
    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами
    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами
    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами
    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами
    instagram.com/vladyama_official/

    Впрочем, хореограф изменил свое мнение. Он считает, что Леон должен воплощать свои желания. Кроме этого, мальчик в восторге от того, чем занимается.

    Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами