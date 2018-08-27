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    Шоу-биз

    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller

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    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller

    Модный дом Boss выпустил коллекцию одежды в честь дня рождения короля поп-музыки Майкла Джексона

    29 августа легендарному певцу могло бы исполниться 60 лет. Чтобы почтить память Джексона, немецкий бренд выпустил линейку футболок с его изображением. Кроме того, Boss решили воссоздать тот самый белоснежный костюм, в котором Майкл Джексон появляется на обложке альбома Thriller.

    Костюм Boss повторяет силуэт оригинального костюма и выполнен в стиле 1980-х. Количество таких костюмов ограничено — всего 100 экземпляров. Каждый пиджак пронумерован и украшен перламутровыми пуговицами, а на брюках спереди есть двойные складки. 

    Также в коллекции представлены унисекс-футболки, посвященные королю поп-музыки, украшенные изображениями Джексона и футболка с работой художника Грэма Долфина, портрет певца с надписью «Король поп-музыки» и рисунок, повторяющий лунную походку артиста.  

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    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller
    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller
    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller
    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller
    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller
    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller
    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller
    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller
    Boss воссоздали легендарный белоснежный костюм Майкла Джексона с обложки Thriller

    Напомним, что накануне дня рождения легендарного артиста рекординговая компания Sony Music призналась, что песни из посмертного альбома Майкла Джексона пел другой вокалист.


    Джерело: Buro 24/7

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