Семья Принса обвиняет в убийстве экс-врача артиста

Родные певца подали иск в суд

Автор легендарного альбома Purple Rain умер в апреле 2016-го от передозировки мощным анальгетиком фентанилом

Принс принимал его, чтобы облегчить мучительные боли в тазобедренном суставе. Теперь родственники певца подали в суд на его бывшего врача Майкла Шуленберга, обвинив того в некомпетентности.

«Он не смог должным образом обследовать, поставить диагноз, вылечить и предоставить Принсу медицинские рекомендации в связи с его выраженной зависимостью от опиоидов»,- утверждают родные певца. Они уверены, что Шуленберг ничего не предпринял, чтобы сохранить жизнь Принса.

«Такой отход от стандартов общепринятой медицинской практики в значительной степени способствовал смерти Принса», - говорится в иске.

Напомним, Шуленберг уже однажды был близок к тому, чтобы предстать перед судом по делу о смерти Принса. Прокуратура округа Карвер, штат Миннесота, начинала проверку его деятельности на предмет нарушений, но, как стало известно в апреле этого года, у правоохранительных органов не хватило весомых доказательств, чтобы выдвинуть ему уголовное обвинение.

«Несмотря на все предпринятые шаги, правоохранительным органам не удалось определить источник получения (Принсом) поддельного Викодина с добавлением фентанила (опиоидный анальгетик). Таким образом, в отсутствии оснований для задержания и установленного подозреваемого прокуратура округа Карвер не может предъявить уголовные обвинения в связи с гибелью Принса»,- сказал прокурор телеканалу CBS.

Тогда же родственники музыканта подали в суд на медицинский центр в штате Иллинойс, куда Принс был экстренно госпитализирован за неделю до смерти. По данным ABC, родные певца собираются отозвать этот иск, чтобы сосредоточить силы на борьбе с Шуленбергом.