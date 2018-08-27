Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото



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Джон Ньюман женился

28-летний британский певец Джон Ньюман женился

Торжество прошло еще 18 августа, но только сейчас Джон поделился свадебными фото в Instagram. Избранницей Ньюмана стала стюардесса Нана, с которой певец познакомился в полете.

«Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушке в мире!» - подписал одну из фотографий Джон.

Пара поженилась в Лондоне, а затем они отправились в графство Кент, где устроили свадебную вечеринку в кругу семьи и друзей. На свадьбе были и звездные коллеги Джона: Кэлвин Харрис, Джесс Глинн и Sigala.

К слову, Нана помогла Ньюману пережить сложный жизненный период: в августе 2016-го певец объявил, что врачи диагностировали у него рецидив рака головного мозга.

«Я регулярно проходил обследования с того момента, как у меня впервые обнаружили опухоль. Был шанс, что она вернется, и к сожалению, это и произошло. Я готовлюсь вновь пройти все лечение, оно запланировано на следующий год. Со мной работают замечательные врачи, я знаю, что я в надежных руках», — рассказывал артист.

В апреле этого года Джон рассказывал в интервью The Sun's Dan Wootton: «Мне пришлось снова пройти через сеансы радиотерапии и химиотерапии. Я начал испытывать панические атаки. Сейчас ситуация благоприятная, врачи говорят, что раковых клеток больше нет. Нана замечательная, я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной рядом с ней. Она очень поддержала меня в тот период».

Джерело: segodnya.ua