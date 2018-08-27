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    Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото

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    Джон Ньюман женился - Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото
    Джон Ньюман женился

    28-летний британский певец Джон Ньюман женился

    Торжество прошло еще 18 августа, но только сейчас Джон поделился свадебными фото в Instagram. Избранницей Ньюмана стала стюардесса Нана, с которой певец познакомился в полете. 

    «Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушке в мире!» - подписал одну из фотографий Джон.

    Пара поженилась в Лондоне, а затем они отправились в графство Кент, где устроили свадебную вечеринку в кругу семьи и друзей. На свадьбе были и звездные коллеги Джона: Кэлвин Харрис, Джесс Глинн и Sigala.

    К слову, Нана помогла Ньюману пережить сложный жизненный период: в августе 2016-го певец объявил, что врачи диагностировали у него рецидив рака головного мозга.

    «Я регулярно проходил обследования с того момента, как у меня впервые обнаружили опухоль. Был шанс, что она вернется, и к сожалению, это и произошло. Я готовлюсь вновь пройти все лечение, оно запланировано на следующий год. Со мной работают замечательные врачи, я знаю, что я в надежных руках», — рассказывал артист.

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    Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото
    Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото
    Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото
    Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото
    Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото
    Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото
    Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото

    В апреле этого года Джон рассказывал в интервью The Sun's Dan Wootton: «Мне пришлось снова пройти через сеансы радиотерапии и химиотерапии. Я начал испытывать панические атаки. Сейчас ситуация благоприятная, врачи говорят, что раковых клеток больше нет. Нана замечательная, я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной рядом с ней. Она очень поддержала меня в тот период».

     

    Джерело: segodnya.ua

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