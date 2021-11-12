Супруга Остапчука призналась, что за свои деньги оплачивает коммуналку и покупает продукты

Женщина призналась, на что тратит свой заработок

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина рассказала, на что она тратит свои деньги.

Недавно супруги решили построить собственный дом. Как говорит Кристина, Владимир выплачивает деньги за него. Впрочем, и она помогает своему мужу.

Знаменитость рассказала, что покупает продукты, оплачивает коммунальные услуги, а также паркоместо. Кроме того, она пытается отложить определенную сумму. Также звезда делает разные сюрпризы для мужа.

instagram.com/kristygor/

«Подарки любимому я покупаю сама, а не как некоторые – за деньги мужа. Поэтому я считаю, что у нас общий вклад во все», — говорит Кристина.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.