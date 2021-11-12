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    Принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл: Не хочу потерять мать своих детей

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл: Не хочу потерять мать своих детей
    Принц Гарри и Меган Маркл

    37-летнего Гарри не устраивает, как о его супруге отзываются в британских СМИ

    Принц Гарри выступил с официальным заявлением о том, что из-за нахлынувшего негатива в интернете супруги вынуждены были удалиться из соцсетей. Герцог Сассекский заявил, что не хочет повторения трагедии.

    «Я потерял свою мать из-за подобного сумасшествия. Я не готов терять мать моих детей из-за того же», – цитирует его Express.

    37-летнего Гарри не устраивает, как о его супруге отзываются в британских СМИ. По его мнению, весь поток дезинформации, льющийся из таблоидов, не что иное, как «глобальный гуманитарный кризис».

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    Принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл: Не хочу потерять мать своих детей
    Принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл: Не хочу потерять мать своих детей
    Принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл: Не хочу потерять мать своих детей
    Принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл: Не хочу потерять мать своих детей
    Принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл: Не хочу потерять мать своих детей

    На днях популярная телеведущая Опра Уинфри удалила скандальное интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими, которое набрало 17 миллионов просмотров на ее YouTube-канале.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл: Не хочу потерять мать своих детей