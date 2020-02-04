Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото



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Буквально во всех декорациях было использовано лицо маленькой Сторми Фото: instagram.com/kyliejenner/

Гости могли вытащить игрушку в виде головы Сторми и забрать ее с собой

Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер устроила повторную вечеринку в честь дня рождения своей дочери Сторми. Она пригласила своих знаменитых подруг и родственниц, а также экс-бойфренда и отца малышки - Трэвиса Скотта. Для мероприятия организаторам пришлось создать целый тематический парк, что обошлось Кайли в кругленькую сумму – более $100 тысяч.

Фотографиями с мероприятия гордая мама делилась в своем Инстаграме. Вход в парк был декорирован большой надувной головой Сторми. Место проведения было настолько большим, что каждому гостю выдавалась карта, чтобы он мог ориентироваться среди разных «миров».

Кроме «мира Сторми» были другие тематические зоны - «Тролли» и «Холодное сердце». Судя по всему, именно эти два мультфильма больше всего любит кроха. В программу развлечений входили игры, танцоры, жонглеры, аниматоры, аттракционы, магазин со специальным мерчем в честь именинницы.