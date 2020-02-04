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    Фото

    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото

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    <p>Буквально во всех декорациях было использовано лицо маленькой Сторми</p> <div></div> - Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото

    Буквально во всех декорациях было использовано лицо маленькой Сторми

    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Гости могли вытащить игрушку в виде головы Сторми и забрать ее с собой

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер устроила повторную вечеринку в честь дня рождения своей дочери Сторми. Она пригласила своих знаменитых подруг и родственниц, а также экс-бойфренда и отца малышки - Трэвиса Скотта. Для мероприятия организаторам пришлось создать целый тематический парк, что обошлось Кайли в кругленькую сумму – более $100 тысяч.

    Фотографиями с мероприятия гордая мама делилась в своем Инстаграме. Вход в парк был декорирован большой надувной головой Сторми. Место проведения было настолько большим, что каждому гостю выдавалась карта, чтобы он мог ориентироваться среди разных «миров».

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    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Кайли Дженнер потратила $100 тысяч на вечеринку двухлетней дочери: впечатляющие фото
    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Кроме «мира Сторми» были другие тематические зоны - «Тролли» и «Холодное сердце». Судя по всему, именно эти два мультфильма больше всего любит кроха. В программу развлечений входили игры, танцоры, жонглеры, аниматоры, аттракционы, магазин со специальным мерчем в честь именинницы.

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