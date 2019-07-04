Джулия Робертс раскрыла секреты воспитания своих детей



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Джулия Робертс instagram.com/juliaroberts

51-летняя актриса Джулия Робетс поделилась методом, который помогает ей наладить общение и понимание со своими тремя детьми

Звезде фильма «Красотка» удается ловко совмещать карьеру в кино и семейную жизнь. Но, чтобы стать хорошей мамой, ей пришлось сильно перебороть себя. По словам Джулии, она научилась не беспокоиться и доверять своим детям.

«Ключ к хорошему воспитанию — это доверие. Иногда, конечно, я переживаю, но как говорит моя сестра: «Не волнуйся, пока это на самом деле не понадобиться». Я стараюсь жить настоящим и доверять», — поделилась актриса в интервью журналу Marie Claire.

Робертс в восторге от материнства. Она призналась, что 12-летний сын Генри и 14-летние близнецы Хейзел и Финнес очаровывают ее и делают ее жизнь веселее.

«Когда им пять, вы думаете, что это лучший возраст, а затем, когда им исполняется семь, то для вас уже этот возраст лучший возраст, а потом тоже самое в 12! Они прекрасны», — заявила звезда.

Совмещать работу и материнство Джулии помогает еще один хороший метод. Она не подписывается на новые проекты одновременно с супругом, чтобы дети не были одни. Такого же принципа придерживается другая голливудская пара — Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс. Совсем скоро супруги станут родителями в третий раз.

В 2002 году Джулия Робертс вышла замуж за кинооператора Дэниэла Мордера. Через два года после свадьбы актриса родила двойню, а в 2007 году на свет появился их третий ребенок. Недавно супруги вместе с детьми отдохнули в живописном месте у озера.

Джерело: graziamagazine.ru