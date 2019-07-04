Дети, муж и собаки: Екатерина Бужинская опубликовала кадры из семейной фотосессии



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Екатерина Бужинская instagram.com/buzhynska

Украинская певица растрогала сеть серией семейных фото

Популярная украинская артистка Екатерина Бужинская активно ведет свои страницы в соцсети. Недавно артистка похвасталась снимками с отдыха, а вчера опубликовала кадры из нежной семейной фотосесссии.

На фото запечатлена семья Бужинской: муж, две дочки, сын, а также любимые собаки породы лабрадор.

«Мы дарим детям жизнь, а они нам — её смысл. Дети - это заботы, трудности, крик, шум, беспорядок, нервы… Но когда подходишь к ним спящим, поправляешь одеялко, целуешь в носик и щёчки, то понимаешь, что это самое настоящее счастье», - трогательно написала заслуженная артистка Украины на своей странице в Instagram.

Cтоит отметить, что певица не показывает лица своих детей. На снимках можно разглядеть черты лица только старшей дочери певицы от первого брака с продюсером Юрием Квеленковым.