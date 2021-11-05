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    Что-то с зубами и загадочный макияж. Как экс-«Виа Гра» выглядела в 16 лет (видео)

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    Певица Анна Седокова - Что-то с зубами и загадочный макияж. Как экс-«Виа Гра» выглядела в 16 лет (видео)
    Певица Анна Седокова
    instagram.com/annasedokova/

    Звезда поделилась архивным видео

    Известная певица, экс-солистка группы «Виа Гра» Анна Седокова на своей странице в Инстаграме опубликовала архивное видео на своей странице в Instagram. Ролик был сделан, когда звезде было всего 16 лет. В это время она пыталась поступить в Театральный институт. Впрочем, звезда «провалила» экзамены.

    На видео артистка изображена с черными вьющимися волосами и удивительным загадочным макияжем.

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    Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

    «У меня почему-то черные волосы, хотя, я помню. Очень старалась быть красивой, купила краску в овощном за углом, и она оказалась черной. У меня что-то с зубами и бровями, загадочный макияж, как у гота. Но я была искренним. ребенком, мечтавшим о большой сцене», – говорит Анна.

    Звезда говорит, когда получила за экзамены только тройки, то считала себя ничтожеством. Она думала, что никогда ей не быть артисткой. К счастью, судьба решила иначе. Анна стала успешной певицей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Что-то с зубами и загадочный макияж. Как экс-«Виа Гра» выглядела в 16 лет (видео)