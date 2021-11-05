«Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину

Девушка призналась, что авария произошла по ее вине

Автомобиль звезды нуждается в ремонте

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях с своем Инстаграме сообщила, что попала в ДТП.

Авария произошла на киевском шоссе посреди города. Девушка не рассчитала тормозной путь и въехала в чужую машину.

«Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в авто. Я слишком торопилась жить и все успевать», – сказала Анна.

Также модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

Кстати, Неплях удивилась, что двое мужчин, авто которых она зацепила, не кричали на нее, а наоборот – начали успокаивать. Также девушка добавила, что после крушения к ней сразу приехал ее помощник, а машину отправили на ремонт.

Напомним, в Киеве 15 октября состоялся грандиозный финал конкурса «Мисс Украина Вселенная» 2021 Представители шоу до последнего держали волнующую интригу и заставили затаить дыхание не одного зрителя. Однако затем стало известно, что желанную драгоценную корону и звание получила Анна Неплях.