  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Девушка призналась, что авария произошла по ее вине - «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину

    Девушка призналась, что авария произошла по ее вине

    Фото: instagram.com/neplyah/

    Автомобиль звезды нуждается в ремонте

    Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях с своем Инстаграме сообщила, что попала в ДТП.

    Авария произошла на киевском шоссе посреди города. Девушка не рассчитала тормозной путь и въехала в чужую машину.

    «Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в авто. Я слишком торопилась жить и все успевать», – сказала Анна.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину
    «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину
    Фото: instagram.com/neplyah/

    Также модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

    Кстати, Неплях удивилась, что двое мужчин, авто которых она зацепила, не кричали на нее, а наоборот – начали успокаивать. Также девушка добавила, что после крушения к ней сразу приехал ее помощник, а машину отправили на ремонт.

    Напомним, в Киеве 15 октября состоялся грандиозный финал конкурса «Мисс Украина Вселенная» 2021 Представители шоу до последнего держали волнующую интригу и заставили затаить дыхание не одного зрителя. Однако затем стало известно, что желанную драгоценную корону и звание получила Анна Неплях.

    Читайте также: «Я люблю водку». Телеведущая и директор «Мисс Украина Вселенная» поругались из-за Неплях
    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину