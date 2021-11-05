Просто лопнул. Ким Кардашьян эффектно опозорилась на вручении модной премии (фото)
Наряд модели расползся прямо на ней
Ким Кардашьян пригласили на вручение наград, учрежденных журналом WSJ. Magazine за различные инновации. Церемония прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Когда все садились на отведенные им места, с Ким случился кофуз, сообщает Page Six.
Ее очень эффектный наряд, созданный собственным брендом Кардашьян, – коричневое кожаное платье, туго обтягивающее пышные формы, – просто лопнул. Точнее лопнула молния, которая шла по всей длине платья.
К счастью, в зале оказался стилист Ким Джонс. Он увидел, что произошло, и каким-то чудом смог исправить «аварию». Так что Кардашьян смогла выйти на сцену и получить свою награду за линию корректирующего белья Skims, созданного ею в сотрудничестве с Fendi. И первым делом Ким поблагодарила своего спасителя:
«Я должна сказать спасибо Киму Джонсу за то, что он помог мне справиться с небольшим ЧП, приключившимся с моим нарядом. Хорошо еще, что под платьем у меня было белье Skims, иначе это происшествие превратило бы наш вечер в шоу совсем другого рода!»
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