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    Тину Кароль поймали в объятиях известного и разведенного ведущего (фото)

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    Певица Тина Кароль и ведущий Слава Демин - Тину Кароль поймали в объятиях известного и разведенного ведущего (фото)
    Певица Тина Кароль и ведущий Слава Демин

    Звезды обнимались лежа на диване

    Известный радиоведущий Слава Демин в своем Инстаграме опубликовал совместное фото с украинской певицей Тиной Кароль.

    На снимке они позируют, сидя в обнимку на диване.

    «Отдыхаем», – подписал снимок Демин.

    «Когда вы уже поженитесь?» – поинтересовались фолловеры.

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    Напомним, в январе 2021 года Демин заявил, что развелся с женой, режиссером Оксаной Мищенко. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожила в браке. У них есть сын Владислав.

    Тина Кароль воспитывает сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания). Недавно певица призналась, кто разговаривает с ее сыном о половом воспитании.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль шоу-бизнес
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    Тину Кароль поймали в объятиях известного и разведенного ведущего (фото)