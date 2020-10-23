«Чувствую себя неважно». Оля Полякова переносит большой концерт в Киеве



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Звезда призвала соблюдать меры осторожности и носить маски

Певица Оля Полякова попросила организаторов перенести концерт в киевском Дворце спорта. Причиной стало заражение членов команды коронавирусом. Артистка отметила, что несмотря на негативный тест, который сдавала несколько дней назад, чувствует себя плохо. Об этом Оля написала в своем Инстаграме.

«Оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно. И хоть тест, который я прошла три дня назад ничего не выявил и я думаю, что это простая простуда, эти дни мы репетировали, находились в контакте и вчера вечером и сегодня коллектив сдает тесты», - отметили Оля.

Певица попросила организаторов перенести концерт, а фанатов сохранить билеты.

«Я вынуждена просить организаторов перенести концерт. Они сделали все, чтобы он состоялся, я от себя также приложила все усилия, чтобы мы могли делать свою работу, чтобы со всеми ограничениями мы могли выполнить свои обязательства перед зрителями, но обстоятельства сложились иначе. Поэтому, прошу сохранять билеты, новую дату мы сообщим позже».

Напоследок Оля призвала соблюдать меры осторожности и носить маски

«И как всегда напомню, чтобы вы берегли себя, своих близких, носили маски, мыли руки. И помните, что стресс и паника хуже любой эпидемии! Находите место для хороших эмоций, улыбайтесь! Люблю!» - написала Полякова в своем Инстаграме.

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