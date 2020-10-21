Слава Каминская похвасталась своими выпуклостями в откровенном купальнике (фото)



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Певица Слава Каминская похвасталась пышным бюстом instagram.com/babaslavka/

Певица опубликовала смелое фото

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская порадовала поклонников пикантиним фото.

Звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное во время недавнего отдыха.

На фотографии артистка изображена в черном сплошном купальнике с пикантным вырезом на белых завязках от груди к низу. Слава позировала стоя в бассейне, демонстрируя пышный бюст и упругие ягодицы.

instagram.com/babaslavka/

«Когда принцессе было особенно грустно, к ней в голову лезла всякая чушь! И что же красивая она в королевстве. И далеко не самая умная. И что принц ее не любит ... Хотя были и компромиссные варианты: принц любит не ее. Или любит ее — но совсем не тот принц ...», - подумала под фото артистка

Поклонники высоко оценили снимок звезды, отметив сексуальные формы певицы.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

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