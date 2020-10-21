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    Шоу-биз

    Слава Каминская похвасталась своими выпуклостями в откровенном купальнике (фото)

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    <p>Певица Слава Каминская похвасталась пышным бюстом</p> <div></div> - Слава Каминская похвасталась своими выпуклостями в откровенном купальнике (фото)

    Певица Слава Каминская похвасталась пышным бюстом

    instagram.com/babaslavka/

    Певица опубликовала смелое фото

    Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская порадовала поклонников пикантиним фото.

    Звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное во время недавнего отдыха.

    На фотографии артистка изображена в черном сплошном купальнике с пикантным вырезом на белых завязках от груди к низу. Слава позировала стоя в бассейне, демонстрируя пышный бюст и упругие ягодицы.

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    instagram.com/babaslavka/

    «Когда принцессе было особенно грустно, к ней в голову лезла всякая чушь! И что же красивая она в королевстве. И далеко не самая умная. И что принц ее не любит ... Хотя были и компромиссные варианты: принц любит не ее. Или любит ее — но совсем не тот принц ...», - подумала под фото артистка

    Поклонники высоко оценили снимок звезды, отметив сексуальные формы певицы.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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