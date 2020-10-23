«Тело — на 10 из 10»: Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

38-летняя певица Вера Брежнева похвасталась своими параметрами instagram.com/ververa/

Звезда заявила, что гордится проделанной работой над собой

38-летняя певица Вера Брежнева на днях показала фигуру в откровенном боди. Формы Веры вызвали восхищение и зависть пользователей, а некоторые заявили, что жене Константина Меладзе не стоит оголяться на широкую аудиторию.

Вес певицы составляет 54,5 килограмма. Общее количество жира — 20,7%. Приложение оценило тело певицы на 10 из 10. «В феврале мне 39, но правильные питание и нагрузки дают вот такие результаты. Уже больше года такие результаты. Ну, молодец же!» — похвалила сама себя Вера.

instagram.com/ververa/

Артистка отметила, что показатель «вес ниже нормального» — временный. Заезда эстрады объяснила, что ее вес периодически колеблется. Самым приятным показателем для Брежневой стал ее метаболический возраст, который составил 35 лет.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.