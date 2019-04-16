Cоздательница сериала «Убивая Еву» займется сценарием 25-го фильма о Бонде



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Дэниел Крэйг и Фиби Уоллер-Бридж

По данным источников, Фиби Уоллер-Бридж пригласили по просьбе исполнителя главной роли Дэниела Крэйга

Cоздательницу сериалов «Дрянь» и «Убивая Еву» Фиби Уоллер-Бридж пригласили поработать над текстом 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Она должна «оживить» проект.

По данным СМИ, исполнитель главной роли Дэниел Крэйг сам предложил подключить сценаристку к работе над фильмом. Он же и провёл переговоры, сказав, что тексту нужна полировка и немного уникального юмора Уоллер-Бридж.

Над сценарием картины в разное время трудились несколько человек. После того как Кэри Фукунага заменил Дэнни Бойла на посту режиссёра фильма, его сценарий несколько раз менялся. За основу взяли оригинальный текст ветеранов франшизы Нила Пёрвиса и Роберта Уэйда, но зимой Скотта З. Бёрнса попросили переработать сценарий. Теперь настало время Уоллер-Бридж.

Согласно источникам, Рами Малек, недавно получивший «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия», ведёт переговоры по поводу роли злодея в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Студия также активно ищет исполнительниц двух женских ролей — агента МИ-6 и девушку, похожую на персонажа Ольги Куриленко в «Кванте милосердия». Слухи связывают с фильмом Люпиту Нионго, но неизвестно даже, интересно ли актрисе присоединиться к проекту.

Ранее премьеру картины перенесли на 8 апреля 2020 года. Это стало вторым переносом для 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Изначально планировалось, что премьера состоится 8 ноября 2019 года, но её пришлось отложить из-за того, что Дэнни Бойл покинул пост режиссёра фильма. По слухам, сценарий режиссёра не устроил продюсеров и исполнителя главной роли Дэниела Крэйга.

Крэйг сыграет Бонда в пятый раз. Ожидается, что к своим ролям в новой картине вернутся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис и Бен Уишоу.

Джерело: Киноафиша