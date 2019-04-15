Анджелина Джоли и Брэд Питт официально свободны от брачных уз



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Анджелина Джоли и Брэд Питт

До конца года Энджи и Питту предстоит урегулировать вопросы раздела имущества и общения с детьми

43-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт по закону вернули свой статус людей, свободных от брачных уз. Бракоразводный процесс звездной пары длится уже почти три года.

12 апреля Энджи и Брэд обратились в суд с заявлением о восстановлении своего «холостяцкого» статуса. Юридически они стали неженатыми. Как оказалось, суд удовлетворил такое желание бывших влюбленных почти сразу после того, как таблоиды рассказали о тайном желании актрисы вернуть Питта.

Теперь Анджелине и Брэду осталось только подписать бумаги о разводе. Раздел имущества будет осуществлен уже после расторжения брака голливудских звезд. Подписать бумаги актеры смогут 31 декабря 2019 года, до этой даты судья пролонгировал рассмотрение их дела.

До конца года Энджи и Питту предстоит урегулировать вопросы раздела имущества и общения с детьми. Бывшие влюбленные будут регулярно видеться с психологом, чтобы работать над своими отношениями как родители шестерых детей.

Анджелина Джоли недавно приостановила свою карьеру в кино. Актриса хочет уехать с детьми в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя как театральную актрису на Бродвее.