Cпецэпизод «Гарри Поттера». Смотрите первое за 20 лет совместное фото Гарри, Рона и Гермионы

Канал показал первое фото со съемок

Стриминговая платформа HBO Max готовится удивить всех многочисленных фанатов Гарри Поттера. В новогодние праздники на экраны выйдет специальный фильм, который получил название «Возвращение в Хогвартс».

В первую очередь звезды фильма отметят 20-летний юбилей «Гарри Поттера и Философского каменя». Канал показал первое фото со съемок – в зале школы колдовства уже собрались Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

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«Эта ретроспектива – дань уважения всем людям, которые приложили руку к созданию этого культурного феномена. Фанаты уже 20 лет поддерживают живым дух этой волшебной истории», – сказал президент Warner Bros. Том Айшем в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Шотландии сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг писала книгу о Гарри Поттере.

Пожар произошел еще 24 августа 2021. Именно в этом заведении писательница работала над первой книгой культового романа. После экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов.

В результате сильного пожара помещение кафе было практически полностью уничтожено. В то же время владелец кафе Дэвид Тейлор отметил, что ему удалось спасти столик Роулинг, за которым она всегда сидела.