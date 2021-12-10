Игорю Покладу – 80. Зеленский присвоил композитору звание Героя Украины (документ)

Композитор обожает мультипликацию – из семи серий мультиков «О казаках» пять сделаны под его музыку

Сегодня, 10 декабря, известный украинский композитор, автор песен и музыки ко многим фильмам, спектаклям Игорь Поклад празднует 80-летие. Глава государства Владимир Зеленский в честь юбилея композитора отметил его высшим званием Героя Украины. Соответствующий указ был подписан вчера.

Указ президента

Талант композитора отмечали в независимой Украине многочисленными наградами за вклад в развитие музыкальной индустрии, отечественный кинематограф и театр.

Известному художнику по силам любые жанры: и академическая музыка, и песни, и музыка к театру и кино. Но наиболее ярко он реализовал себя в песне. Самые известные: «Ой летели дикие гуси», «Волшебная скрипка», «Тихая вода», «Зелен-клен», которые смело можно назвать народными песнями.

Работая вместе с известными театральными режиссерами Покладу удалось написать музыку в десятки мюзиклов и оперетт. Он написал немало музыки к кинофильмам, мультфильмам. Композитор обожает мультипликацию – из семи серий мультиков «О казаках» пять сделаны под его музыку. Наибольшей ошибкой господин Игорь считает отказ от ленты «В бой идут одни старики», прогремевший на всю страну.

Поклад писал песни на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олийныка. Их исполняли Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.