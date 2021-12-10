  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Скролим, как кролики. Freel и Fo Sho выпустили песню о зависимости от соцсетей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рэпер Freel и группа Fo Sho - Скролим, как кролики. Freel и Fo Sho выпустили песню о зависимости от соцсетей
    Рэпер Freel и группа Fo Sho

    Саундпродюсером выступил Стас Черный, известный по сотрудничеству с Джамалой

    Рэпер Freel и группа Fo Sho представили новый совместный трек «Кролики», в котором рассказывают о зависимости от смартфонов и социальных сетей и о том, как люди проводят жизнь перед экранами.

    На создание трека Фрила вдохновил собственный опыт. Рэпер провел 100 дней без соцсетей и заметил, как улучшилось качество его жизни.

    «В прошлом году я осознал, что провожу половину своей жизни перед экраном, хожу по кругу facebook-twitter-instagram и никак не могу его разорвать. Тогда я удалился из соцсетей на 100 дней. Это был прекрасный эксперимент: вдруг оказалось, что у меня на все хватает времени. Тогда я и задумал концепт этой песни, а сейчас мы воплотили его с прекрасными Fo Sho», – говорит Фрил.

    По словам девушек из Fo Sho, главная проблемная тема песни – это поток информации, который без фильтров сваливается на человека.

    «Фрил предложил нам сделать общую песню. Мы послушали демо, нам очень понравилось. «Кролики» - это саркастическая песня о том, как все человечество с утра до ночи смотрит в экраны компьютеров и смартфонов и скролит. Сейчас люди получают поток информации без фильтров и это стало нашей нормой. Это и есть главная тема трека», – рассказывают FO SHO.

    Саундпродюсером выступил Стас Черный, известный по сотрудничеству с Jamala, Alyona Alyona, Kalush, Open Kids, Океаном Эльзы, Laud и т.д.

    Ранее украинский рэпер Freel выпустил клип про коронавирус.

    «Сейчас все на нервах - кому-то трудно сидеть дома и соблюдать карантин, кто-то боится заразиться коронавирусом, в обществе напряжение. Я решил снять его с помощью комического клипа.

    Песню написал быстро, буквально за одну ночь. Но снимать в условиях карантина – не слишком простая задача. Мы строго придерживались дистанции и сняли «карантинный клип»: с гречкой, туалетной бумагой, масками и самурайским мечом - всем необходимым для успешного преодоления пандемии », – рассказывает Freel о создании видео.

    Читайте также: Рэпер Freel в новом клипе сжег Кремль
    Теги: знаменитости Украинская музыка шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скролим, как кролики. Freel и Fo Sho выпустили песню о зависимости от соцсетей