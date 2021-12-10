Скролим, как кролики. Freel и Fo Sho выпустили песню о зависимости от соцсетей

Саундпродюсером выступил Стас Черный, известный по сотрудничеству с Джамалой

Рэпер Freel и группа Fo Sho представили новый совместный трек «Кролики», в котором рассказывают о зависимости от смартфонов и социальных сетей и о том, как люди проводят жизнь перед экранами.

На создание трека Фрила вдохновил собственный опыт. Рэпер провел 100 дней без соцсетей и заметил, как улучшилось качество его жизни.

«В прошлом году я осознал, что провожу половину своей жизни перед экраном, хожу по кругу facebook-twitter-instagram и никак не могу его разорвать. Тогда я удалился из соцсетей на 100 дней. Это был прекрасный эксперимент: вдруг оказалось, что у меня на все хватает времени. Тогда я и задумал концепт этой песни, а сейчас мы воплотили его с прекрасными Fo Sho», – говорит Фрил.

По словам девушек из Fo Sho, главная проблемная тема песни – это поток информации, который без фильтров сваливается на человека.

«Фрил предложил нам сделать общую песню. Мы послушали демо, нам очень понравилось. «Кролики» - это саркастическая песня о том, как все человечество с утра до ночи смотрит в экраны компьютеров и смартфонов и скролит. Сейчас люди получают поток информации без фильтров и это стало нашей нормой. Это и есть главная тема трека», – рассказывают FO SHO.

Саундпродюсером выступил Стас Черный, известный по сотрудничеству с Jamala, Alyona Alyona, Kalush, Open Kids, Океаном Эльзы, Laud и т.д.

Ранее украинский рэпер Freel выпустил клип про коронавирус.

«Сейчас все на нервах - кому-то трудно сидеть дома и соблюдать карантин, кто-то боится заразиться коронавирусом, в обществе напряжение. Я решил снять его с помощью комического клипа.

Песню написал быстро, буквально за одну ночь. Но снимать в условиях карантина – не слишком простая задача. Мы строго придерживались дистанции и сняли «карантинный клип»: с гречкой, туалетной бумагой, масками и самурайским мечом - всем необходимым для успешного преодоления пандемии », – рассказывает Freel о создании видео.

Читайте также: Рэпер Freel в новом клипе сжег Кремль