Дакота Джонсон избавилась от щербинки между зубами (фото)
На премьере фильма «Арахисовый Сокол» Дакота Джонсон продемонстрировала новую улыбку
Известная актриса Дакота Джонсон избавилась от характерной щербинки между передними зубами.
Фанатов Дакоты изменения во внешности актрисы расстроили: по их мнению, она потеряла свою изюминку.
Несколько лет назад Дакота записала забавное видео для Vanity Fair, в котором продемонстрировала «возможности» своей щербинки - она проводила между зубами кредитной картой, купюрой, веточкой и другими предметами.
«Сегодня я собираюсь показать вам, сколько разных вещей я могу вставить между передними зубами, потому что это мое единственное мастерство», - со смехом сказала она в начале ролика.
Напомним, что Дакота Джонсон на сегодняшний день считается одной из самых популярных и востребованных актрис благодаря игре в известном фильме «50 оттенков серого». После выхода в прокат этой картины Дакота Джонсон обрела неимоверный успех.
Дакота родилась в Техасе, в семье актеров. Ее папа – Дон Джонсон, сериальный актер, сыгравший также роли второго плана в паре известных лент: «Железном кубке» и «Джанго освобожденном» Квентина Тарантино. Мама Дакоты – Мелани Гриффит, звезда американского кинематографа 90-х годов.
Первую роль в кино – Сондру из комедии «Женщина без правил» – юная Дакота сыграла в 10 лет. После этого, актриса все чаще стала появляться на экране и на страницах глянцевых изданий.
Джерело: Hello!