Дакота Джонсон избавилась от щербинки между зубами (фото)



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Дакота Джонсон instagram.com/dakotajohnsonita

На премьере фильма «Арахисовый Сокол» Дакота Джонсон продемонстрировала новую улыбку

Известная актриса Дакота Джонсон избавилась от характерной щербинки между передними зубами.

Фанатов Дакоты изменения во внешности актрисы расстроили: по их мнению, она потеряла свою изюминку.

Несколько лет назад Дакота записала забавное видео для Vanity Fair, в котором продемонстрировала «возможности» своей щербинки - она проводила между зубами кредитной картой, купюрой, веточкой и другими предметами.

«Сегодня я собираюсь показать вам, сколько разных вещей я могу вставить между передними зубами, потому что это мое единственное мастерство», - со смехом сказала она в начале ролика.

Напомним, что Дакота Джонсон на сегодняшний день считается одной из самых популярных и востребованных актрис благодаря игре в известном фильме «50 оттенков серого». После выхода в прокат этой картины Дакота Джонсон обрела неимоверный успех.

Дакота родилась в Техасе, в семье актеров. Ее папа – Дон Джонсон, сериальный актер, сыгравший также роли второго плана в паре известных лент: «Железном кубке» и «Джанго освобожденном» Квентина Тарантино. Мама Дакоты – Мелани Гриффит, звезда американского кинематографа 90-х годов.

Первую роль в кино – Сондру из комедии «Женщина без правил» – юная Дакота сыграла в 10 лет. После этого, актриса все чаще стала появляться на экране и на страницах глянцевых изданий.

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Джерело: Hello!