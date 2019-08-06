  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    «Бабе-цветы»: нардеп Жан Беленюк опубликовал сексистский пост

    • Розсилка
    «Бабе-цветы»: нардеп Жан Беленюк опубликовал сексистский пост
    viva.ua

    Украинский спортсмен Жан Беленюк, который прошел в Верховную Раду в партийном списке партии «Слуга народа», неудачно пошутил на своей странице в Instagram и оказался в центре скандала

    Жан Беленюк опубликовал фотографию, на которой изображен он сам с цветами в одной руке и медалью в другой.

    В качестве подписи к снимку он использовал интерпретацию цитаты из знаменитого фильма.

    «Бабе-цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов. Всем позитивного воскресенья», - написал спортсмен.

    2825d485ecfb15cbinstagram.com/zhanbeleniuk

    Фраза борца - парафраз высказывания одного из героев советской кинокомедии «Бриллиантовая рука». В оригинале она звучит так: «Детям мороженое, его бабе - цветы. Смотри не перепутай, Кутузов».

    В комментариях к фотографии разгорелась ожесточенная дискуссия и споры. Многие пользователи указали на то, что известному спортсмену и будущему депутату должно быть стыдно за такие сексистские высказывания и он оскорбляет всех украинских спортсменок.

    «Вам кажется сексизм это ок для людей в 21 веке?», «Вот же быдло», «Возмущена. Для нардепа писать что-то подобное – стыд. Хотя там вся партия выдает», «Засуньте свои цветы себе поглубже, и думайте иногда, прежде чем писать», «Это депутат? На старте так обоср***ся. Сексист», «Какая мерзость», – отреагировали пользователи соцсети.

    Джерело: news.liga.net

    Читайте також
    депутат скандал фотография Жан Беленюк Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ