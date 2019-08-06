«Бабе-цветы»: нардеп Жан Беленюк опубликовал сексистский пост



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viva.ua

Украинский спортсмен Жан Беленюк, который прошел в Верховную Раду в партийном списке партии «Слуга народа», неудачно пошутил на своей странице в Instagram и оказался в центре скандала

Жан Беленюк опубликовал фотографию, на которой изображен он сам с цветами в одной руке и медалью в другой.

В качестве подписи к снимку он использовал интерпретацию цитаты из знаменитого фильма.

«Бабе-цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов. Всем позитивного воскресенья», - написал спортсмен.

instagram.com/zhanbeleniuk

Фраза борца - парафраз высказывания одного из героев советской кинокомедии «Бриллиантовая рука». В оригинале она звучит так: «Детям мороженое, его бабе - цветы. Смотри не перепутай, Кутузов».

В комментариях к фотографии разгорелась ожесточенная дискуссия и споры. Многие пользователи указали на то, что известному спортсмену и будущему депутату должно быть стыдно за такие сексистские высказывания и он оскорбляет всех украинских спортсменок.

«Вам кажется сексизм это ок для людей в 21 веке?», «Вот же быдло», «Возмущена. Для нардепа писать что-то подобное – стыд. Хотя там вся партия выдает», «Засуньте свои цветы себе поглубже, и думайте иногда, прежде чем писать», «Это депутат? На старте так обоср***ся. Сексист», «Какая мерзость», – отреагировали пользователи соцсети.

Джерело: news.liga.net