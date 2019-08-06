Джемма Чан может появиться в «Вечных» студии Marvel



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Джемма Чан kinoafisha.info

Переговоры об участии в картине также ведёт Барри Кеоган

Джемма Чан может присоединиться к актёрскому составу «Вечных» студии Marvel. Ранее в 2019 году актриса уже появлялась в Кинематографической вселенной — она сыграла Минн-Эрву в картине «Капитан Марвел». Неизвестно, повторит ли Чан свою роль. Некоторые источники утверждают, что актрисе предложили сыграть совершенно другого персонажа.

Также сообщается, что переговоры по поводу роли в картине ведёт Барри Кеоган («Дюнкерк», «Чернобыль»). Кого он может сыграть, неизвестно.

Фильм «Вечные» расскажет о расе суперлюдей, появившейся в качестве ответвления от эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле. Этот процесс запустили могущественные космические боги Целестиалы. Вечные обладают множеством суперспособностей. Они практически бессмертны, наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

Подробности сюжета не раскрываются. В фильме снимутся Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Ма Дон-сок, Сальма Хайек, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф и Ли МакХью.

Постановщиком картины выступит Хлоя Чжао.

«Вечные» выйдут в прокат 6 ноября 2020 года.

Джерело: Киноафиша