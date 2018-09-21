Dan Balan выступит на шоу «Танцы со звездами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новый эфир танцевального шоу порадует не только номерами украинских знаменитостей, но и выступлением популярного артиста

В воскресенье увидят пятый выпуск проекта «Танцы со звездами», в котором осталось 10 звездных пар, которые представят новые танцевальные постановки.

Эфир пройдет под темой «Год, который изменил мою жизнь». Номера погрузят телезрителей в переломные моменты, которые произошли в жизни звездных участников.

Зрители узнают, чего стоило Michelle Andrade оставить жизнь в Боливии и переехать в Украину, а Игорю Ласточкину, что вырос в небогатой семье, достичь успеха и стать юмористом.

Леся Никитюк также вспомнит свой сложный путь к успеху, а все свои эмоции ведущая перенесет в танец танго. Денис Беринчик расскажет, как обычный парень может добиться успеха в спорте и стать чемпионом мира. Свою историю боксер покажет в зажигательном хип-хопе. А Анита Луценко расскажет, как она когда-то поборола лишний вес и стала тренировать людей. В новом выпуске Анита станцует сальсу.

Компанию ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит ведущий проектов «Инспектор. Города» и «Король десертов» Владимир Остапчук. Он будет встречать участников после выступлений, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут задавать им судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Номер-открытие будет посвящен Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Участники станцуют на одном паркете вместе с людьми преклонного возраста, тем самым раскроют в номере путь человека от детства до старости.

Главным гостем эфира станет специально приглашенная звезда, певец Dan Balan, автор песни «Live Your Life» в исполнении певицы Rihanna, которая была номинирована на премию «Грэмми 2009». Популярный молдавский певец порадует телезрителей своей известной композицией «Hold on Love».