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    Шоу-биз

    Dan Balan выступит на шоу «Танцы со звездами»

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    Dan Balan выступит на шоу «Танцы со звездами»

    Новый эфир танцевального шоу порадует не только номерами украинских знаменитостей, но и выступлением популярного артиста

    В воскресенье увидят пятый выпуск проекта «Танцы со звездами», в котором осталось 10 звездных пар, которые представят новые танцевальные постановки.

    Эфир пройдет под темой «Год, который изменил мою жизнь». Номера погрузят телезрителей в переломные моменты, которые произошли в жизни звездных участников.

    Зрители узнают, чего стоило Michelle Andrade оставить жизнь в Боливии и переехать в Украину, а Игорю Ласточкину, что вырос в небогатой семье, достичь успеха и стать юмористом.

    Леся Никитюк также вспомнит свой сложный путь к успеху, а все свои эмоции ведущая перенесет в танец танго. Денис Беринчик расскажет, как обычный парень может добиться успеха в спорте и стать чемпионом мира. Свою историю боксер покажет в зажигательном хип-хопе. А Анита Луценко расскажет, как она когда-то поборола лишний вес и стала тренировать людей. В новом выпуске Анита станцует сальсу.

    Компанию ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит ведущий проектов «Инспектор. Города» и «Король десертов» Владимир Остапчук. Он будет встречать участников после выступлений, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут задавать им судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

    Номер-открытие будет посвящен Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Участники станцуют на одном паркете вместе с людьми преклонного возраста, тем самым раскроют в номере путь человека от детства до старости.

    Главным гостем эфира станет специально приглашенная звезда, певец Dan Balan, автор песни «Live Your Life» в исполнении певицы Rihanna, которая была номинирована на премию «Грэмми 2009». Популярный молдавский певец порадует телезрителей своей известной композицией «Hold on Love».

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