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    Шоу-биз

    Michele Andrade рассказала о романе с Иракли Макацария

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    Michele Andrade - Michele Andrade рассказала о романе с Иракли Макацария
    Michele Andrade

    На танцполе шоу «Танцы со звездами» витает любовь?

    Совсем недавно появились слухи о том, что хореографические па сблизили Павла Вишнякова и Юлию Сахневич, а сегодня сеть обсуждает еще один возможный роман - Michele Andrade и Ираклия Макацария.

    Несмотря на то, что Michele Andrade выходит на паркет с Евгением Котом, за кулисами шоу уже во всю обсуждают «особенное» отношение Иракли к Мишель.

    В откровенном интервью журналу Elle певица прокомментировала слухи так: «Не стоит бояться сплетен, когда знаешь правду. Мне, как любой девушке, приятно внимание со стороны мужчины». 

    Стоит отметить, что недавно, певица разошлась с молодым человеком и один из танцев на проекте посвятила именно этому периоду жизни.

    «Я не побоялась открыться, потому что моя история может кому-то помочь. Она в прошлом, мне уже не так больно. Я пережила это в своей песне Musica, а благодаря участию в проекте рассказала еще и в танце», - призналась Мишель.

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    Michele Andrade и ее партнер по шоу Евгений Кот
    Michele Andrade рассказала о романе с Иракли Макацария
    Michele Andrade рассказала о романе с Иракли Макацария
    Michele Andrade рассказала о романе с Иракли Макацария
    Michele Andrade рассказала о романе с Иракли Макацария
    Michele Andrade рассказала о романе с Иракли Макацария

    Также артистка отметила. что не стоит сидеть взаперти и страдать от неразделенной любви в одиночестве.

    «Классный рецепт от разбитого сердца - время, оно все лечит. Не нужно страдать, лучше проводить досуг со «своими» людьми, заниматься любимым делом, читать книги, развиваться, получать положительные эмоции от каждого дня», - отмечает звезда.


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