Michele Andrade рассказала о романе с Иракли Макацария



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Michele Andrade

На танцполе шоу «Танцы со звездами» витает любовь?

Совсем недавно появились слухи о том, что хореографические па сблизили Павла Вишнякова и Юлию Сахневич, а сегодня сеть обсуждает еще один возможный роман - Michele Andrade и Ираклия Макацария.

Несмотря на то, что Michele Andrade выходит на паркет с Евгением Котом, за кулисами шоу уже во всю обсуждают «особенное» отношение Иракли к Мишель.

В откровенном интервью журналу Elle певица прокомментировала слухи так: «Не стоит бояться сплетен, когда знаешь правду. Мне, как любой девушке, приятно внимание со стороны мужчины».

Стоит отметить, что недавно, певица разошлась с молодым человеком и один из танцев на проекте посвятила именно этому периоду жизни.

«Я не побоялась открыться, потому что моя история может кому-то помочь. Она в прошлом, мне уже не так больно. Я пережила это в своей песне Musica, а благодаря участию в проекте рассказала еще и в танце», - призналась Мишель.

Также артистка отметила. что не стоит сидеть взаперти и страдать от неразделенной любви в одиночестве.

«Классный рецепт от разбитого сердца - время, оно все лечит. Не нужно страдать, лучше проводить досуг со «своими» людьми, заниматься любимым делом, читать книги, развиваться, получать положительные эмоции от каждого дня», - отмечает звезда.



