Маша Ефросинина призналась, что не пустила мужа на первый эфир шоу «Танцы со звездами»



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Маша Ефросинина

Популярная украинская телеведущая откровенно рассказала о подготовке к шоу и работе с партнером

Маша Ефросинина рассказала, как сложились отношения с партнером Максимом Леоновым, а также призналась, смогла ли раскрыть свою нежность и женственность в танцевальном шоу.

По словам телеведущей, первый эфир и первый танце заставил ее понервничать.

«В первом эфире была очень страстная румба. Когда я шла на это, не ожидала, что она будет настолько страстной. Я очень волнуюсь. Не то, чтобы я боялась показывать свои эмоции, но да, для меня немного странно показывать свою сексуальность на всю страну. До этого это была прерогатива только моего мужа», - с улыбкой рассказывает Маша.

Также Ефросинина отметила, что во время первого эфира в зале ее поддерживали только близкие подруги.

«Рядом с мужем а не могу собраться. Он на меня так действует, что мне сразу хочется на ручки, чтобы он меня обнял и куда-то понес, желательно, под одеяло», - делится Маша.

Прокомментировала Ефросинина и отношения с партнером Максимом Леоновым.

«Он мне очень помогает. Он фантастический тренер. Мне повезло вдвойне, потому что он тренирует меня профессионально», = отметила Маша Ефросинина.



