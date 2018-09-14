«Танцы со звездами»: Звездные участники проекта перевоплотятся в известных киногероев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главной темой четвертого эфира танцевального шоу станут - кинофильмы

Одиннадцать звездных пар готовы перевоплотиться в любимых и знакомых всем героев кино, чтобы покорить сердца телезрителей новыми яркими номерами.

Как стало известно Scotch, для будущего эфира Иракли Макацария и Яна Заец готовят новый для них танец в образах героев из фильма «Грязные танцы». А Леся Никитюк превратится в героиню легендарного фильма «За двумя зайцами» Проню Прокоповну.

Пара Аниты Луценко и Александра Прохорова вернет телезрителей в «космическое прошлое», выступив в образах героев из фильма «5 элемент». А Руслан Сеничкин со своей партнершей Яной Цибульской рискнут перевоплотиться в героев популярного детского мультфильма. В этот раз Руслан будет похож на знаменитую Панду Кунг-фу — любимого мультипликационного героя сына Екатерины Кухар, с которым во время прошлого эфира судья сравнила телеведущего.

Неожиданным амплуа планируют покорить зрителей боксер Денис Беринчик и танцовщица Екатерина Белявская. В четвертом эфире пара примеряет на себя яркие образы Шрека и Фионы. А кокетливая Michelle Andrade со своим партнером Женей Котом прислушиваются к рекомендациям судей и продемонстрируют гремучий характер в сцене с зажигательного фильма Бурлеск. Юная певица выступит в образе блондинки, чтобы быть максимально похожей на Кристину Агилеру.

Одним словом, новый эфир танцевального шоу обещает быть очень необычным!



