  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Билли Айлиш обругали за ее самое откровенное платье (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Билли Айлиш - Билли Айлиш обругали за ее самое откровенное платье (фото)
    Певица Билли Айлиш

    Звезда вышла в свет в своем самом откровенном платье и была обругана в сети

    Американская певица Билли Айлиш вышла в свет в оголяющем грудь наряде и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

    Папарацци запечатлели 19-летнюю знаменитость на ковровой дорожке десятого ежегодного гала-концерта Art + Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе. Она появилась на публике в черном сетчатом топе бренда Gucci, кружевном черно-белом бюстгальтере, а также в черных юбке длины миди с пайетками, полушубке из искусственного меха и босоножках на каблуках.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Билли Айлиш обругали за ее самое откровенное платье (фото)
    Билли Айлиш обругали за ее самое откровенное платье (фото)
    Билли Айлиш обругали за ее самое откровенное платье (фото)
    Билли Айлиш обругали за ее самое откровенное платье (фото)
    Билли Айлиш обругали за ее самое откровенное платье (фото)
    Билли Айлиш обругали за ее самое откровенное платье (фото)

    Читатели издания раскритиковали внешний вид исполнительницы в комментариях под снимками. «Странно, что наши дни считается нормальным выходить на улицу в нижнем белье или пижаме», «Она одевается как старуха», «Ужасный образ, видно, что ей неловко», «Кто одевает? Она всего лишь подросток, но каким-то образом ее состарили. Увольте стилиста!», «Ей неудобно, она прикрывает свое тело», – негодовали они.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

    Читайте также: «Игра в кальмара» курильщика. В «ДНР» создали уродливую копию куклы-убийцы
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Билли Айлиш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Билли Айлиш обругали за ее самое откровенное платье (фото)