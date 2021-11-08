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    С такими травмами приезжают уже в коме В Киеве жестоко избили известного музыканта

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    Продюсер и композитор Николай Журавлев - С такими травмами приезжают уже в коме В Киеве жестоко избили известного музыканта
    Продюсер и композитор Николай Журавлев

    У музыканта перелом черепа и носа, ему наложили швы на подбородке

    Известный музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев в своем Инстаграме рассказал, как оказался в больнице после избиения в собственном подъезде.

    «Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное», – написал Николай в своем инста-блоге.

    Также он отметил, что у него перелом черепа и носа, ему наложили швы на подбородке, а также он плохо видит одним глазом.

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    С такими травмами приезжают уже в коме В Киеве жестоко избили известного музыканта
    С такими травмами приезжают уже в коме В Киеве жестоко избили известного музыканта

    «Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины. Никогда вас ни о чем не просил, но если есть возможность помочь, буду очень благодарен. Обещаю написать еще больше классной музыки», – добавил Журавлев.

    Николай Журавлев пишет музыку для популярных артистов Украины и России, среди которых и популярная группа Kazka. Николай написал музыку к их песни «Мята», которая вошла в новый альбом группы.

    Также он работает с такими артистами как Ольга Бузова, Ханна, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Курган & Агрегат и другими.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    С такими травмами приезжают уже в коме В Киеве жестоко избили известного музыканта