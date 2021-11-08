С такими травмами приезжают уже в коме В Киеве жестоко избили известного музыканта

У музыканта перелом черепа и носа, ему наложили швы на подбородке

Известный музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев в своем Инстаграме рассказал, как оказался в больнице после избиения в собственном подъезде.

«Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное», – написал Николай в своем инста-блоге.

Также он отметил, что у него перелом черепа и носа, ему наложили швы на подбородке, а также он плохо видит одним глазом.

«Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины. Никогда вас ни о чем не просил, но если есть возможность помочь, буду очень благодарен. Обещаю написать еще больше классной музыки», – добавил Журавлев.

Николай Журавлев пишет музыку для популярных артистов Украины и России, среди которых и популярная группа Kazka. Николай написал музыку к их песни «Мята», которая вошла в новый альбом группы.

Также он работает с такими артистами как Ольга Бузова, Ханна, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Курган & Агрегат и другими.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.