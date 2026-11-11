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«Люди не прощають красу»: Даша Астаф'єва розповіла, як рятується від токсичності у соцмережі

Анастасія Мушенок
glavcom.ua
Анастасія Мушенок
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Астаф’єва зізналася, що хвиля хейту вже дещо її втомила
фото: da_astafieva/Instagram

Даша Астаф'єва: Концентруюся на нових проєктах і планах, працюю на неймовірній швидкості

Найкращим щитом від токсичності у соцмережах є повна концентрація на великих культурних проєктах. Про це відома українська волонтерка, телеведуча та співзасновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф'єва відверто розповіла в ексклюзивному коментарі «Главкому».

Астаф’єва зізналася, що хвиля хейту її вже дещо втомила, однак вона намагається не зосереджуватися на негативі. Натомість артистка присвячує свій час новим проєктам і планам, працює у швидкому темпі та спрямовує сили на реалізацію задуманого.

«Звичайно, хейт вже трохи притомив, але радію, що цього разу майже не маю часу все це бачити. Концентруюся на нових проєктах і планах, працюю на неймовірній швидкості. Намагаюся чітко все виконувати і далі з повним відчуттям свідомості нести свою місію – відроджувати українську літературу! Тримати руку на пульсі нового та підтримувати воскресіння старого, важливого», – розповіла Астаф'єва.

Розмірковуючи про заздрість та стереотипи, з якими стикаються успішні жінки, Астаф'єва підкреслила, що за красивою картинкою завжди стоїть колосальна робота. «Люди не прощають красу… Так само, як і недоліки в бездоганності. Це я вже знаю особисто. Але доповнити красу вагомими здобутками та сенсами – це величезний труд і довгий шлях», – зазначила вона.

За словами діячки, найбільшим щастям і джерелом радості для неї зараз є довгоочікуване визнання та видимі результати роботи, на які команда культурного проєкту UnderBooks чекала роками. Попередній період, за зізнанням зірки, давався морально непросто саме через відсутність належного зворотного зв'язку від суспільства.

«Найбільше щастя – бачити, що результати роботи моєї, роботи нашої команди нарешті помічають, цінують і обговорюють. Цей час для нас дуже важливий, адже попередні роки – наче прірва… Важко летіти на швидкості світла, коли не бачиш результат. Або фідбек маленький! Я бажаю всім, хто читає або лише йде до того, щоб поєднатися з книгою, сил, мудрості й наполегливості! Бути кмітливими у своїх зацікавленнях, цінувати й вшановувати українське, берегти його та допомагати йому квітнути!» – підсумувала Астаф'єва.

Артистка в ексклюзивному коментарі «Главкому» також поділилася подробицями вручення ордену княгині Ольги III ступеня та першими емоціями після нагороди. Високу державну відзнаку артистці та громадській діячці присвоїв президент України Володимир Зеленський з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури. Згідно з указом глави держави, Дашу Астаф’єву 9 листопада нагороджено за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та благодійну діяльність. Серед її досягнень в указі також згадали волонтерство та заснування книжкового застосунку UnderBook.

Нагадаємо, до Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Диктант «Лист, який не закінчується» написав письменник та ветеран Артур Дронь. Читали текст вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та співачка Даша Астафʼєва. Після прочитання радіодиктанту Астаф’єва звернулася до своїх хейтерів.

З початком повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Даша Астаф'єва повністю змінила вектор своєї діяльності, трансформувавши її у масштабний волонтерський і культурний рух. За свій вагомий внесок, активну допомогу ЗСУ та розвиток волонтерства вона вже наприкінці 2022 року отримала престижну відзнаку президента України «Золоте серце». Сьогодні Астаф'єва продовжує регулярно використовувати свої багатомільйонні медіаплатформи для закриття фінансових зборів на потреби армії, закупівлю амуніції та дронів, а також активно підтримує зоозахисні ініціативи й притулки для тварин.

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