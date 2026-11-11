«Це результат тупості». Даша Астаф’єва жорстко відповіла хейтерам після нагородження орденом

Даша Астаф’єва: «Отримала зранку дзвінок із вказівками, де бути і о котрій, щоб отримати нагороду. Решта, як уві сні…»

Українська волонтерка та телеведуча Даша Астаф’єва в ексклюзивному коментарі «Главкому» поділилася подробицями вручення ордену княгині Ольги III ступеня та першими емоціями після нагороди. Високу державну відзнаку артистці та громадській діячці присвоїв президент України Володимир Зеленський з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури.

У коментарі «Главкому» зірка розповіла про залаштунки офіційної процедури. «Процедура не для слабких. Отримала зранку дзвінок із вказівками, де бути і о котрій, щоб отримати нагороду. Решта, як уві сні…», – розповіла Астаф’єва. Вона наголосила, що попри полярну реакцію суспільства та хвилю критики в мережі, ця подія стала для неї вкрай важливою та неочікуваною.

«Для мене ця нагорода – важлива подія! Неочікувана, але дуже приємна. Цінна тим, що відзначили труд і внесок величезної моєї команди! Звичайно, ми працювали всі ці роки не задля цього, але сьогодні, крізь весь хейт і низку обговорень, підтримка тих, хто завжди вірив і працював, перемагав, вчився і досягав нових щаблів у новій незнайомій сфері, для мене найважливіше! Це неймовірні емоції й відчуття особистої гідності. Я радію, що поруч надійні і свідомі люди. Навіть усвідомлення нашого шляху захоплює і надихає. Також радію компанії людей, які вчора були поруч, і отримали свої нагороди», – розповіла вона.

Державна нагорода спровокувала хвилю критики з боку окремих користувачів соцмереж, які пригадали Астаф’євій її артистичне та модельне минуле, зокрема фотосесію для Playboy. Деякі коментатори почали закидати, мовляв, колишня модель та секс-символ «не заслужила» таку високу відзнаку.

Астаф'єва різко відповіла тим, хто намагається знецінити її роботу: «Усі нісенітниці хейтерів – це і є результат тупості, неможливості займатися собою, вихованням і освітою. Цей пробіл треба заповнювати...».

Згідно з указом глави держави, Дашу Астаф’єву 9 листопада нагороджено за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та благодійну діяльність. Серед її досягнень в указі також згадали волонтерство та заснування книжкового застосунку UnderBook.

З початком повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Даша Астаф'єва повністю змінила вектор своєї діяльності, трансформувавши її у масштабний волонтерський і культурний рух. За свій вагомий внесок, активну допомогу ЗСУ та розвиток волонтерства вона вже наприкінці 2022 року отримала престижну відзнаку президента України «Золоте серце». Сьогодні Астаф'єва продовжує регулярно використовувати свої багатомільйонні медіаплатформи для закриття фінансових зборів на потреби армії, закупівлю амуніції та дронів, а також активно підтримує зоозахисні ініціативи й притулки для тварин.

Нагадаємо, до Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Диктант «Лист, який не закінчується» написав письменник та ветеран Артур Дронь. Читали текст вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та співачка Даша Астафʼєва. Після прочитання радіодиктанту Астаф’єва звернулася до своїх хейтерів.