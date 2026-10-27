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«Встав і вийшов». Астаф’єва оригінально відповіла хейтерам після Радіодиктанту (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Астафʼєва читала Радіодиктант національної єдності цього року
фото: скриншот з відео

Астаф’єва процитувала рядок із пісні «Вчителька»

Після прочитання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності громадська діячка та співачка Даша Астаф’єва звернулася до своїх хейтерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Радіодиктанту.

Астаф’єва процитувала рядок із пісні «Вчителька», яку вона виконує разом із гуртом «Курган & Agregat». Свої слова артистка супроводила демонстративним жестом – підняла ручку та кинула її.

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«Я хочу сказати всім своїм хейтерам: встав і вийшов», – сказала співачка.

Фраза «встав і вийшов» є у пісні «Вчителька» у виконанні Даші Астаф’євої та гурту «Курган & Agregat».

Нагадаємо, 27 жовтня відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

До Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Диктант «Лист, який не закінчується» написав письменник та ветеран Артур Дронь. Читали текст вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та співачка Даша Астафʼєва.

Як повідомлялося, українська співачка Даша Астаф'єва натрапила на хвилю хейту, коли стало відомо, що вона читатиме Радіодиктант національної єдності цього року. Зірка відповіла на критику на свою адресу. 

До слова, напередодні Радіодиктанту національної єдності акторка Римма Зюбіна згадала, як у 2020 році вперше читала текст у прямому ефірі, а після трансляції зіткнулася з хвилею образ і цькування.

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Теги: радіодиктант українська мова

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«Встав і вийшов». Астаф’єва оригінально відповіла хейтерам після Радіодиктанту (відео)
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