Джонe Бон Джови - 57: лучшие клипы исполнителя

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Сегодня, второго марта 2019 года легендарный американский рок-исполнитель, лидер группы Bon Jovi, Джон Бон Джови празднует свой 57-й день рождения

Будущий музыкант родился 2 марта 1962 года в США, в местечке Перт-Эмброе, что в Нью-Джерси.

В 1983 году начинающий музыкант предпринял первые шаги к настоящей славе: Джон основал собственный музыкальный коллектив и дал ему свое имя. На тот момент в группе «Bon Jovi» было шестеро участников, включая Джона.

В 1984 году вышел дебютный альбом «Bon Jovi», названный именем группы.

Первая пластинка оказалась настолько успешной, что уже спустя год группа записала следующий альбом — «7800° Fahrenheit», который бил рекорды продаж и неделями не сходил с первых строчек музыкальных топ-листов.

Дальнейшие альбомы Джона Бон Джови и его соратников по команде выходили с завидной регулярностью: в 1986-м появился «Slippery When Wet», а уже в 1988-м – «New Jersey». В 1992 году вышел очередной альбом «Keep the Faith», а еще через три года — «These Days».

Параллельно с работой в коллективе Джон работал и над сольными проектами. Первый из них, «Blaze of Glory», названный так же, как и начальный трек этой пластинки, принес Джону почетные музыкальные награды. А в 1997 году музыкант подарил поклонникам альбом «Destination Anywhere», ставший хитом и в родной Америке, и далеко за ее пределами.

Следующие два года музыканты посвятили отдыху и восстановлению творческих сил. Поклонники терпеливо ждали возвращения кумиров, и это ожидание окупилось сторицей: песня «It's my Life», вышедшая в 2000 году, взорвала всевозможные хит-парады и чарт-листы. Эта песня возглавила новую пластинку группы, названную «Crush».

Последующие работы группы и сольные синглы Джона стали не менее популярными. Кроме песни «It's my Life», стоит отметить хит «Always», а также композицию Леонарда Коэна «Аллилуйя», проникновенно исполненную Джоном.

Клипы Джона Бон Джови, снятые на эти музыкальные работы, популярны до сих пор.