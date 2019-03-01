Чендлер Риггз заявил, что заслужил увольнение из «Ходячих мертвецов»



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Поклонники сериала «Ходячие мертвецы» надолго запомнили девятый эпизод восьмого сезона, в котором показали смерть одного из любимейших героев – Карла

Зрители долго гадали, зачем же продюсеры так неожиданно вывели «из игры» сына Рика Граймса. А отец актера Чендлера Риггза подал в суд на ABC за незаконное увольнение своего сына. Но наконец-то нашлась разгадка, объяснившая причины случившегося.

Все оказалось более чем прозаично, Риггз больше не мог справляться со своими обязанностями и показывать зрителям качественную игру. А поскольку изначально предполагалось, что роль Карла в последующих сезонах будет расширяться, но молодой актер не оправдывал возложенных на него надежд, продюсеры решили быстро прервать «сериальную» жизнь Чендлера Риггза.

«Думаю, я мог похвастаться приличной игрой в течение первых сезонов, а затем я обленился, надо было больше времени уделять подготовке к роли. В важные моменты я лажал», – признался 19-летний актер. Он согласился с одним из поклонников «Ходячих», оставившим комментарий на сайте Reddit о том, что, начиная с четвертого сезона, Риггз стал недостаточно убедителен в роли Карла.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что все было сделано в интересах шоу. Если бы меня не убили, я бы не стал играть лучше. Не поймите меня неправильно, мне нравилось играть Карла, но я бы отвлекался на учебу в колледже, и мой персонаж только пострадал бы от этого. Так уже было, когда я совмещал съемки и учебу в старшей школе», – сказал Риггз.

Джерело: popcornnews