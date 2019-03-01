Главный герой «Сверхъестественного» празднует день рождения. Дженсену Эклсу исполняется 41 год



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Дженсен Эклс – американский актер и певец. Мировую популярность Эклсу принесла главная роль охотника на нежить Дина Винчестера в мистическом телесериале «Сверхъестественное»

Актерская карьера Дженсена Эклса стартовала с эпизодических ролей. В 1996 году он снялся в таких сериалах, как «Мистер Роудс», «Сибилл», «Школа в Ласковой долине». В 1997 году ему досталась Эрика Брэйди в сериале «Дни нашей жизни».

После Эклс был занят в съемках сериала «Темный ангел», в котором также снималась Джессика Альба. Плодотворным для него стал 2003 год – он снялся в молодежном сериале «Бухта Доусона», а также появился в некоторых эпизодах «Спокойной жизни».

Следующий год принес актеру работу в картине «Тайны Смолвилля». В 2005 году Дженсен Эклс сыграл главную роль в фильме ужасов «Пожиратель душ». На съемках картины ему довелось поработать с собственным отцом.

В том же году актера пригласили на главную роль в многосерийном фильме «Сверхъестественное». В нем он сыграл Дина Винчестера – одного из братьев, устраняющих всякую нечисть. Вторую главную роль сыграл Джаред Падалеки, с которым Дженсен вскоре сдружился.

Со времен начала съемок «Сверхъестественного» Эклс снялся еще в двух фильмах: «Десятидюймовый герой» (2007) и «Мой кровавый Валентин» (2009).

В 2011 году Дженсен Эклс получил награду «TV Guide Award» в номинации «Любимый актер» за роль в «Сверхъестественном».

13 октября 2016 года на экраны вышел последний на сегодня двенадцатый сезон мистического сериала «Сверхъестественное». Главные роли в сериале, как и в предыдущих сезонах, сыграли Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и присоединившиеся с четвертого сезона Миша Коллинз в роли ангела Кастиэля и с пятого - Марк Шеппард, сыгравший демона и короля Ада Кроули.

8 января 2017 года телеканал официально заявил, что шоу будет продлено на тринадцатый сезон.