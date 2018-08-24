Дэнни Бойл ушел из Бондианы из-за конфликта с Дэниелом Крэйгом



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В официальном заявлении причину ухода Дэнни Бойла с поста режиссера юбилейного «Бонда 25» указали скромно и дипломатично – «творческие разногласия»

Британские же СМИ пишут, что на деле Бойл принял решение уйти из-за конфликта с Дэниелом Крэйгом.

Крэйг, напомним, не только играет в новом фильме об агенте 007 ключевую роль, но и вместе с продюсером Бондианы Барбарой Брокколи входит в творческую группу, контролирующую процесс работы над картиной. Когда взгляды Бойла пошли вразрез со взглядами Крэйга, логично, что убрали именно режиссера, а не звезду франшизы – да еще и с «расширенными полномочиями».

Камнем преткновения стал кастинг на роль русского злодея, задумывавшегося как главный антагонист. Дело в том, что Дэниелу Крэйгу традиционно предоставляли «последнее слово» в выборе актрис на роль девушек Бонда (именно его стараниями, например, в Бондиану попала Ева Грин), и на этот раз Крэйг тоже решил поучаствовать в кастинге, лоббируя на роль подходящую, на его взгляд, кандидатуру. Выбор Крэйга пал на польского актера Томаша Кота, сыгравшего одну из главных ролей в фильме «Холодная война» Павла Павликовского. Бойлу же вполне логично не понравилось, что фактически актеров на роли в фильме выбирает не он, а Крэйг.

«Бонд 25» должен выйти в кинотеатрах 8 ноября 2019 года. Не исключено, что в сложившихся обстоятельствах релиз фильма перенесут.

Джерело: popcornnews