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    Шоу-биз

    Антонио Бандерас, Оливия Вайлд и Оскар Айзек в трейлере фильма «Жизнь, как она есть»

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    В сети появился украинский трейлер мелодрамы, которая выйдет на экраны осенью

    Фильм «Жизнь, как она есть» расскажет тонкую и непредсказуемую историю о парне и девушке из Нью-Йорка. 

    Жизнь молодой пары на перекрестке разных судеб, разделенных десятилетиями и континентами. Одно событие запускает невидимый механизм и рождает чудо, которое кто-то назовет... смыслом.

    Главные роли в фильме сыграли Антонио Бандерас, очаровательная Оливия Вайлд и Оскар Айзек. Режиссером фильма стал  Дэн Фогельман.

    На украинские экраны фильм выйдет 18 октября.

     

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