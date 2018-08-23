Антонио Бандерас, Оливия Вайлд и Оскар Айзек в трейлере фильма «Жизнь, как она есть»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети появился украинский трейлер мелодрамы, которая выйдет на экраны осенью

Фильм «Жизнь, как она есть» расскажет тонкую и непредсказуемую историю о парне и девушке из Нью-Йорка.

Жизнь молодой пары на перекрестке разных судеб, разделенных десятилетиями и континентами. Одно событие запускает невидимый механизм и рождает чудо, которое кто-то назовет... смыслом.

Главные роли в фильме сыграли Антонио Бандерас, очаровательная Оливия Вайлд и Оскар Айзек. Режиссером фильма стал Дэн Фогельман.

На украинские экраны фильм выйдет 18 октября.