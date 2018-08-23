Хью Лори снимется в новом комедийном сериале HBO



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Появилась хорошая новость для тех, кто успел заскучать по «Доктору Хаусу» после отмены сериала «Доктор Шанс»

Любимчик миллионов актер Хью Лори вернется на малый экран в сериале HBO, причем на этот раз Хью предстоит продемонстрировать свои комедийные навыки.

Новый проект под названием «Авеню 5» (Avenue 5), пилотный эпизод которого заказал HBO, представляет собой комедию, действие которой, согласно официальному описанию, разворачивается в будущем – преимущественно в космосе. Хью Лори же отводится роль Райана Кларка, обаятельного капитана космического корабля «Авеню 5». Ради справедливости стоит отметить, что нечто похожее сейчас зрителям показывает «Орвилл» с Сетом МакФарлейном, продленный Fox на второй сезон.

Руководить производством «Авеню 5» будет создатель сериала «Вице-президент», где Хью Лори на протяжении двух лет появлялся в отдельных эпизодах. Даты премьеры у нового проекта пока нет.

Джерело: popcornnews