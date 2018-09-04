Дерзкая тигрица: Тина Кунаки впервые появилась на публике после свадьбы



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Тина Кунаки

Венецианский кинофестиваль традиционно собирает звезд кино со всего мира и приближенных к ним

Этот одно из немногих событий в киноиндустрии, ради которого знаменитости откладывают даже важные дела на потом.

Поэтому не удивительно, что Тина Кунаки и Венсан Кассель, которые поженились всего две недели назад, проведя немного времени вместе после свадьбы, отправились на в медовый месяц куда-нибудь на острова, а в Венецию.

Правда французского актера папарацци пока заснять не удалось. А вот его молодая жена с удовольствием позировала папарацци после прогулки на гондоле по каналам Венеции.

Для прогулки и внезапной фотосессии жена Касселя выбрала платье британского бренда Twinset Milano с анималистичным принтом и изящные черные босоножки.

Джерело: graziamagazine.ru