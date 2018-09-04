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    Шоу-биз

    Дерзкая тигрица: Тина Кунаки впервые появилась на публике после свадьбы

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    Тина Кунаки - Дерзкая тигрица: Тина Кунаки впервые появилась на публике после свадьбы
    Тина Кунаки

    Венецианский кинофестиваль традиционно собирает звезд кино со всего мира и приближенных к ним

    Этот одно из немногих событий в киноиндустрии, ради которого знаменитости откладывают даже важные дела на потом.

    Поэтому не удивительно, что Тина Кунаки и Венсан Кассель, которые поженились всего две недели назад, проведя немного времени вместе после свадьбы, отправились на в медовый месяц куда-нибудь на острова, а в Венецию.

    Правда французского актера папарацци пока заснять не удалось. А вот его молодая жена с удовольствием позировала папарацци после прогулки на гондоле по каналам Венеции.

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    Дерзкая тигрица: Тина Кунаки впервые появилась на публике после свадьбы
    Дерзкая тигрица: Тина Кунаки впервые появилась на публике после свадьбы
    Дерзкая тигрица: Тина Кунаки впервые появилась на публике после свадьбы

    Для прогулки и внезапной фотосессии жена Касселя выбрала платье британского бренда Twinset Milano с анималистичным принтом и изящные черные босоножки.

    Джерело: graziamagazine.ru

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