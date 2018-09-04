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    Шоу-биз

    В полном составе: Виктория Бекхэм с семьей снялась для обложки британского Vogue

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    Виктория Бекхэм&nbsp; - В полном составе: Виктория Бекхэм с семьей снялась для обложки британского Vogue
    Виктория Бекхэм 

    Виктория и Дэвид Бекхэм снялись для обложки октябрьского выпуска британского Vogue вместе со своими детьми

    «Вторую королевскую семью», как еще называют Бекхэмов, снимал шведский фотограф Микаэль Янссон, ранее уже сотрудничавший с Vogue. На опубликованных снимках семья отдыхает на лужайке вместе с детьми, которые играют с водными пистолетами.  

    Напомним, что последнее время в СМИ блуждают слухи о том, что Виктория и Дэвид находятся на грани развода. Но пара не комментирует эту информацию.

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    В полном составе: Виктория Бекхэм с семьей снялась для обложки британского Vogue
    В полном составе: Виктория Бекхэм с семьей снялась для обложки британского Vogue
    В полном составе: Виктория Бекхэм с семьей снялась для обложки британского Vogue

    «Все фальшивые новости распространяются через соцсети.А изданиям, которые публикуют их, должно быть стыдно», заявил представитель семьи Бэкхэмов.

     

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