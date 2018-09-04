В полном составе: Виктория Бекхэм с семьей снялась для обложки британского Vogue



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Виктория Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэм снялись для обложки октябрьского выпуска британского Vogue вместе со своими детьми

«Вторую королевскую семью», как еще называют Бекхэмов, снимал шведский фотограф Микаэль Янссон, ранее уже сотрудничавший с Vogue. На опубликованных снимках семья отдыхает на лужайке вместе с детьми, которые играют с водными пистолетами.

Напомним, что последнее время в СМИ блуждают слухи о том, что Виктория и Дэвид находятся на грани развода. Но пара не комментирует эту информацию.

«Все фальшивые новости распространяются через соцсети.А изданиям, которые публикуют их, должно быть стыдно», заявил представитель семьи Бэкхэмов.