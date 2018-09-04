Джорджина Родригес отдыхает в объятиях Криштиану Роналду после Венецианского кинофестиваля



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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Возлюбленная Криштиану Роналду - испанская модель Джорджина Родригес - последнее время не менее обсуждаемая персона, чем он сам

У нее берут интервью, с ней заключают рекламные контракты бренды... А недавно она впервые побывала на Венецианском кинофестивале, пока Роналду работал.

Джорджина появилась на красной дорожке в Венеции в день открытия и там же еще несколько раз успела попасть в поле зрения папарацци. Утолив светский голод, Джорджина воссоединилась с возлюбленным, и они уже вместе отправились в небольшой круиз. Фотографией с яхты Криштиану Джорджина поделилась в своем Instagram.

Джорджина Родригес появилась на горизонте Криштиану Роналду осенью 2016-го. Лучшего момента для этого сложно было и представить: футболист и его ориентация были темой номер один.

Cлухи о том, что роман Криштиану и его бывшей девушки Ирины Шейк, изъясняясь футбольной терминологией, был договорным, ходили давно. А тут масла в огонь подлили зарубежные СМИ, вышедшие с заголовками «Роналду сделал каминг-аут». Признание было якобы сделано в раздевалке, куда Роналду вернулся после перепалки с игроком "Атлетико" Коке.

Довольно быстро спортсмен решил информацию опровергнуть, однако ему мало кто поверил. И тут, словно по мановению волшебной палочки, в его жизни появилась Джорджина Родригес. Все былое рассеялось, а осенью 2017-го у пары родилась дочь Алана-Мартина. Сейчас Криштиану и Джорджина не разлей вода, недавно они вместе со всей семьей (у Криштиану уже четверо детей) переехали в Италию.

Джерело: Hello!