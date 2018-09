Ким Кардашьян прокомментировала слухи о романе с Дрейком



Ким Кардашьян и Дрейк

Новость о новом возлюбленном взбудоражила сеть

На днях в прессе и социальных сетях появились слухи о том, что Ким Кардашьян связывают не только дружеские отношения с рэпером Дрейком. Реалити-звезда такой ажиотаж не оценила и не захотела молчать – даже ради пиара.

Этого никогда не происходило. Конец истории, - написала Кардашьян, в то время как Дрейк предпочел хранить молчание.

История эта началась после того, как один пользователь Twitter по имени Тайлер Моррисон провел собственное расследование, сделав вывод о том, что в своих песнях Дрейк то и дело обращается к Ким. Так, в популярной песне In My Feelings присутствуют строки Kiki do you love me?, а Кики - уменьшительно-ласкательное имя Кардашьян. В песне 8 Out of 10 Дрейк поет о чьей-то жене (Моррисон счел, что жене Канье Уэста), а также о квартале, где живет чета Кардашьян-Уэст. Но, как мы видим, все вышеперечисленное - лишь случайное - или не очень - совпадение.

Джерело: Hello!