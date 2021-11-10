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    Дэвид Бекхэм показал новогоднюю картину, которую написал не рукой (видео)

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    Легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм - Дэвид Бекхэм показал новогоднюю картину, которую написал не рукой (видео)
    Легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм
    instagram.com/davidbeckham/

    Бывший спортсмен удивил поклонников

    Легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм в своем Инстаграме опубликовал видео, на котором показывает, как рисует новогоднюю елку. Вместо кисти он использует мяч, который сначала окунает в краску, а потом пинает в цель – полотно на стене.

    «На работе сегодня царил беспорядок», – подписал публикацию Бекхэм.

    На видео обнаженный торс 46-летнего футболиста, его белые брюки, а также комната, в которой он создавал картину, испачканы красками.

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    Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

    «Когда ты начнешь рисовать нашу семейную рождественскую открытку?» –поинтересовалась у Бекхэма его жена Виктория.

    Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

    «Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Дэвид Бекхэм показал новогоднюю картину, которую написал не рукой (видео)