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    Дмитрий Коляденко: Две бутылочки игристого – моя норма

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    Дмитрий Коляденко&nbsp; - Дмитрий Коляденко: Две бутылочки игристого – моя норма
    Дмитрий Коляденко 
    Фото ТРК Украина

    Артист признался: «Напиваться в стельку и лазить на карачках – в моей жизни не было»

    За кулисами проекта «Новорічна маска», который покажут на ТРК «Украина», шоумен Дима Коляденко поделился хитростями потребления алкогольных напитков.

    На съемках проекта артист признался, позволяет ли себе пригубить в праздничную ночь: «Сильно я не напиваюсь! В новогоднюю ночь вы меня пьяным не сможете увидеть – я знаю свою норму. Могу выпить две бутылочки легкого игристого. А вот если выпью три – будет реально плохо. Придется на следующий день лежать и корить себя».

    Но, несмотря на такой подход, артист знает, как избавиться от похмелья, и делится секретами с поклонниками: «Утром принимаю таблеточку – есть такие, которые очищают организм от алкоголя. Обязательно свежий воздух! А еще я брызгаю лицо водой, принимаю душ, выпиваю чашечку крепкого кофе и много минеральной воды. Так чтобы напиваться в стельку и лазить на карачках – в моей жизни не было. Но мне так хочется!»

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    Теги: алкоголь артист Украина шоу-бизнес кофе
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    Дмитрий Коляденко: Две бутылочки игристого – моя норма