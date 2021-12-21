У Марии Максаковой, которая долго жила в Киеве, отобрали семикомнатную квартиру

Мария Максакова признавалась в интервью, что с ее маленьким сыном от Дениса Вороненкова все разговаривают на украинском языке

Мария Максакова признавалась в интервью, что с ее маленьким сыном от Дениса Вороненкова все разговаривают на украинском языке

Максакова говорит, что эта квартира – ее последнее имущество

Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве в 2017 году, после смерти мужа долгое время жила в Киеве. А в средине прошлого года уехала с маленьким сыном в Москву бороться за недвижимость.

В суд на певицу подали ее старшие дети от предыдущего брака. В иске 14-летняя Людмила и 17-летний Илья потребовали у матери передать им 260-метровую квартиру в Москве, расположенную в самом центре. Разумеется, контролировали процесс не сами дети, а их отец, бывший муж артистки Владимир Тюрин. Вчера суд встал на сторону Тюрина и детей, удовлетворив их иск о получении семикомнатных апартаментов. К слову, эта квартира –последнее имущество Максаковой, поэтому, отнимая ее, певицу с малолетним сыном буквально оставляют без крыши над головой.