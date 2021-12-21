Актрисы «Секса в большом городе» прокомментировали громкий секс-скандал вокруг коллеги

Удивительно, с какой легкостью подруги Криса по фильму отказались от дружбы с ним в жизни

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис прокомментировали секс-скандал вокруг Криса Нота

На прошлой неделе звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот оказался в центре громкого скандала – несколько женщин обвинили его в изнасилованиях и домогательствах. Мы писали, что одна из них – его бывшая.

Коллеги 67-летнего Нота по шоу Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис высказались на этот счет. Они поддержали женщин, которые рассказали, что стали жертвами Нота, и поблагодарили их за смелость. «Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень трудно сделать, и мы благодарим их за это», – говорится в их совместном заявлении.

Сам Нот обвинения в свой адрес не принимает, однако признался, что сексуальный контакт с двумя из женщин, которые выступают против него, у него действительно был, но по взаимному согласию.

Несмотря на то, что вина актера не доказана, представители студии CBS и Universal Television заявили, что Нот больше не будет сниматься в их работах. Ранее мы писали, что жена актера, которая родила от него двоих детей, думает о том, чтобы провести Рождество отдельно от мужа.