В сети появился компромат на Алису Френдлих (фото)

Актриса, которой из-за болезни легких запретили прикасаться к сигаретам, курит по пачке в день

Легендарной актрисе Алисе Френдлих – уже 87 лет. В конце прошлого года она очень непросто пережила коронавирус. Практически два месяца актриса провела в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось, что поражение легких Алисы Бруновны достигло практически 80 процентов. Новый год актриса встретила в больнице, где так же находились ее дочка и внучка. Слава Богу, все пошли на поправку, Френдлих вышла из больницы в середине февраля этого года.

То самое фото с сигаретой. Фото: инстаграм актрисы Ольги Мединыч

Врачи предупредили: никаких вредных привычек. Но на днях в интернете появилось свежее фото Алисы Бруновны: актриса позирует на домашних посиделках с коллегами, держа в руках сигарету. В своих артистка она не раз рассказывала, что курит по пачке сигарет уже больше полувека: все началось в 35 лет, когда потеряла маму. Конечно, близкие Алисы Бруновны очень надеялись, что она прислушается к рекомендациям медиков, но этого не случилось.