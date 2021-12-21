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    В сети появился компромат на Алису Френдлих (фото)

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    Алисе Бруновне уже 87 - В сети появился компромат на Алису Френдлих (фото)
    Алисе Бруновне уже 87
    фото из открытых источников

    Актриса, которой из-за болезни легких запретили прикасаться к сигаретам, курит по пачке в день

    Легендарной актрисе Алисе Френдлих – уже 87 лет. В конце прошлого года она очень непросто пережила коронавирус. Практически два месяца актриса провела в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось, что поражение легких Алисы Бруновны достигло практически 80 процентов. Новый год актриса встретила в больнице, где так же находились ее дочка и внучка. Слава Богу, все пошли на поправку, Френдлих вышла из больницы в середине февраля этого года.

    То самое фото с сигаретой. Фото: инстаграм актрисы Ольги Мединыч
    То самое фото с сигаретой. Фото: инстаграм актрисы Ольги Мединыч

    Врачи предупредили: никаких вредных привычек. Но на днях в интернете появилось свежее фото Алисы Бруновны: актриса позирует на домашних посиделках с коллегами, держа в руках сигарету. В своих артистка она не раз рассказывала, что курит по пачке сигарет уже больше полувека: все началось в 35 лет, когда потеряла маму. Конечно, близкие Алисы Бруновны очень надеялись, что она прислушается к рекомендациям медиков, но этого не случилось.

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    Теги: актриса Новый год шоу-бизнес коронавирус
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    В сети появился компромат на Алису Френдлих (фото)